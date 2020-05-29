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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:50
https://ria.ru/20200529/1572172454.html
Россия поставит партнерам тесты для миллиона исследований на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Россия поставит партнерам тесты для миллиона исследований на COVID-19

13:19 29.05.2020 (обновлено: 13:50 29.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия в ближайшее время поставит зарубежным партнерам тест-системы для проведения 1 миллиона исследований на наличие коронавируса, большую часть планируется направить в страны СНГ, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Россия уже передала партнёрам по содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнёрам тесты для проведения ещё 1 миллиона исследований, большая часть из них зарезервирована для стран СНГ", - заявил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинСНГЭкономика
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