Россия поставит партнерам тесты для миллиона исследований на COVID-19

"Россия уже передала партнёрам по содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнёрам тесты для проведения ещё 1 миллиона исследований, большая часть из них зарезервирована для стран СНГ", - заявил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.