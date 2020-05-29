Россия поставит партнерам тесты для миллиона исследований на COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия в ближайшее время поставит зарубежным партнерам тест-системы для проведения 1 миллиона исследований на наличие коронавируса, большую часть планируется направить в страны СНГ, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Россия уже передала партнёрам по содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнёрам тесты для проведения ещё 1 миллиона исследований, большая часть из них зарезервирована для стран СНГ", - заявил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.