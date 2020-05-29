В Пензенской области трое детей заразились коронавирусом

Всего в области скончались 17 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 1681.

"Оперативная ситуация на 29 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 2155. Новых выявленных - 89. Пациенты-дети: девять лет; один год; пять лет. Остальные пациенты - от 20 до 94 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.