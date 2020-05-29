В Пензенской области трое детей заразились коронавирусом

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Трое детей есть в числе 89 новых выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее количество заболевших выросло до 2155, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 17 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 1681.
"Оперативная ситуация на 29 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 2155. Новых выявленных - 89. Пациенты-дети: девять лет; один год; пять лет. Остальные пациенты - от 20 до 94 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 23 новых случая коронавируса выявили в Пензе, один - в ЗАТО город Заречный, 14 - в Башмаковском, 13 - в Кузнецком, шесть - в Бессоновском, пять - в Каменском, четыре - в Нижнеломовском, по три - в Тамалинском, Городищенском и Сосновоборском, по два - в Пензенском и Мокшанском, по одному - еще в 10 районах области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.