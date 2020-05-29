Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:19
https://ria.ru/20200529/1572172419.html
В Пензенской области трое детей заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515577_0:178:3011:1872_1036x0_80_0_0_bd3bf85c23361aeb2e7fcbe1eae51858.jpg
РИА Новости

В Пензенской области трое детей заразились коронавирусом

13:19 29.05.2020
336
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Трое детей есть в числе 89 новых выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее количество заболевших выросло до 2155, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 17 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 1681.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
"Оперативная ситуация на 29 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 2155. Новых выявленных - 89. Пациенты-дети: девять лет; один год; пять лет. Остальные пациенты - от 20 до 94 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 23 новых случая коронавируса выявили в Пензе, один - в ЗАТО город Заречный, 14 - в Башмаковском, 13 - в Кузнецком, шесть - в Бессоновском, пять - в Каменском, четыре - в Нижнеломовском, по три - в Тамалинском, Городищенском и Сосновоборском, по два - в Пензенском и Мокшанском, по одному - еще в 10 районах области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензаПензенская область
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Обработка помещений Павелецкого вокзала в Москве
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Медицинские маски
Инфекционист рассказал, когда можно не носить медицинские маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
Лента новостейМолния