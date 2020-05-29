Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-29T13:19
https://ria.ru/20200529/1572172384.html
Чемпионат мира по игре Го пройдет в России в июне 2021 года
https://cdn25.img.ria.ru/images/155833/22/1558332292_0:0:3183:1790_1036x0_80_0_0_d77bd6659daa26d052fa6fa4ad292310.jpg
РИА Новости

Чемпионат мира по игре Го пройдет в России в июне 2021 года

13:19 29.05.2020
33
© РИА Новости / Виталий АньковВид Владивостока
Вид Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". 41-й Чемпионат мира по игре Го пройдет во Владивостоке в 2021 году, заявил президент Российской федерации го Максим Волков в интервью, опубликованном на официальном сайте чемпионата.
Соревнования пройдут во Владивостоке с 2 по 9 июня 2021 года по решению Международной федерации Го.
По словам Волкова, тренерский штаб создан для подготовки к 41-му чемпионату мира по игре Го во Владивостоке. Тренерский штаб возглавит Алексей Лазарев, 6 дан по классификации РФГ, двукратный чемпион Европы в личном зачете.
Это первый чемпионат мира по игре Го среди любителей, который пройдет на территории России. Все предыдущие чемпионаты проходили исключительно в Японии и Китае.
Владелец БК Даллас Маверикс Марк Кьюбан
26 мая, 13:24
Владелец "Далласа" уверен, что сезон НБА будет возобновлен
Изначально 41-й чемпионат мира должен был пройти с 28 мая по 1 июня 2020 года, но в связи с эпидемией коронавируса мероприятие было сначала отменено, а потом перенесено на неопределенный срок.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеВладивостокСпорт
Рекомендуем
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс заявил, что "не потянет" на волшебника или юмориста Петросяна
Урок в школе
На Тамбовщине в этом году будет построена еще одна школа на 825 учеников
Логотип телеканала RT
Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards
Марк Цукерберг
Facebook назначил израильского цензора в наблюдательный совет
Планета Венера
Россияне увидят затмение Венеры
Сырое мясо на прилавке
Тамбовская область достигла максимального объема экспорта продтоваров
Сырое мясо на прилавке
Россия наладила новые каналы поставок продовольствия в КНР
Техническая навигация на Москве-реке
Бригады ГУП "Мосводосток" перешли в усиленный режим работы из-за непогоды
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
Заговор классиков. Вяземский. Первый в России критик коммунизма
"Заговор классиков". Вяземский. Первый в России критик коммунизма
График прогулок в Москве на экране компьютера
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
Открылся первый грузовой авиамаршрут электронной торговли Хунань-Москва
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Мощности газопровода "Ямал — Европа" остаются невостребованными
Трудовая книжка
В Ленобласти расширен перечень предлагающих общественные работы структур
Актёр Тимур Родригез
Тимур Родригез — о том, как стать популярным блогером, и отдыхе с семьей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
Лента новостейМолния