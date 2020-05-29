Чемпионат мира по игре Го пройдет в России в июне 2021 года

МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". 41-й Чемпионат мира по игре Го пройдет во Владивостоке в 2021 году, заявил президент Российской федерации го Максим Волков в интервью, опубликованном на официальном сайте чемпионата. 41-й Чемпионат мира по игре Го пройдет во Владивостоке в 2021 году, заявил президент Российской федерации го Максим Волков в интервью, опубликованном на официальном сайте чемпионата.

Соревнования пройдут во Владивостоке с 2 по 9 июня 2021 года по решению Международной федерации Го.

По словам Волкова, тренерский штаб создан для подготовки к 41-му чемпионату мира по игре Го во Владивостоке. Тренерский штаб возглавит Алексей Лазарев, 6 дан по классификации РФГ, двукратный чемпион Европы в личном зачете.

Это первый чемпионат мира по игре Го среди любителей, который пройдет на территории России. Все предыдущие чемпионаты проходили исключительно в Японии и Китае.