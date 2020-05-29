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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:32
https://ria.ru/20200529/1572172335.html
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572077920_0:0:2778:1563_1036x0_80_0_0_8c1c8c8bb8d9ba6016adec2c5952ecd9.jpg
РИА Новости

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

13:19 29.05.2020 (обновлено: 13:32 29.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании по ситуации на рынке труда
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании по ситуации на рынке труда
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, эта позитивная тенденция позволяет постепенно снимать ряд введённых ранее ограничений, пока это делается очень осторожно, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", - сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСНГКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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