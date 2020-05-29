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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:07
https://ria.ru/20200529/1572172289.html
Лукашенко заявил, что Запад "барабанит кастрюлями" из-за безработицы
https://cdn23.img.ria.ru/images/91557/29/915572924_0:181:2989:1862_1036x0_80_0_0_0d0de8756f8fa979a1a97419ab594c83.jpg
РИА Новости

Лукашенко заявил, что Запад "барабанит кастрюлями" из-за безработицы

13:17 29.05.2020 (обновлено: 14:07 29.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал правильным решение не останавливать производства из-за пандемии коронавируса, поскольку это позволило избежать роста безработицы.

"На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись", — сказал белорусский лидер во время посещения Минского тракторного завода. Его слова приводит президентская пресс-служба.

Лукашенко доложили, что МТЗ сейчас работает устойчиво, есть даже вакансии. "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", — заметил Лукашенко.
Президенту рассказали о работе МТЗ, планах по развитию производства, а также о новых разработках, в том числе в области точного земледелия. Лукашенко подчеркнул, что важно качественно производить продукцию, тогда не возникнет проблем и со сбытом. Кроме того, главе государства показали образцы техники, которую выпускает завод.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более пяти с половиной миллионов инфицированных, 353 тысячи из них умерли.
В этих условиях многие страны ввели карантин, ограничили движение людей и даже закрыли границы. Белоруссия жесткие ограничения не вводила и борется с инфекцией очагово. По последним данным, в стране выявили около 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, 219 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Уважаю лукашенко👍👍👍👍👍
29 мая, 13:48
РРРеалист России
900009
Истинного числа умерших от пандемии в Белоруссии не узнает никто. Вакансии, видимо, неспроста.
29 мая, 14:03
Андрей Романов
700007
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