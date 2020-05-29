Лукашенко заявил, что Запад "барабанит кастрюлями" из-за безработицы

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал правильным решение не останавливать производства из-за пандемии коронавируса, поскольку это позволило избежать роста безработицы.

"На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись", — сказал белорусский лидер во время посещения Минского тракторного завода. Его слова приводит президентская пресс-служба.

Лукашенко доложили, что МТЗ сейчас работает устойчиво, есть даже вакансии. "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", — заметил Лукашенко.

Президенту рассказали о работе МТЗ, планах по развитию производства, а также о новых разработках, в том числе в области точного земледелия. Лукашенко подчеркнул, что важно качественно производить продукцию, тогда не возникнет проблем и со сбытом. Кроме того, главе государства показали образцы техники, которую выпускает завод.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается более пяти с половиной миллионов инфицированных, 353 тысячи из них умерли.

В этих условиях многие страны ввели карантин, ограничили движение людей и даже закрыли границы. Белоруссия жесткие ограничения не вводила и борется с инфекцией очагово. По последним данным, в стране выявили около 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, 219 человек умерли.