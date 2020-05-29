В Житомире 22 человека заразились коронавирусом в областной больнице

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали в хирургическом отделении областной больницы в Житомире, там заразились 22 человека, сообщил в пятницу начальник управления здравоохранения областной государственной администрации Николай Суслик.
"В хирургическом отделении областной больницы есть очаг эпидемиологической опасности на заболеваемость COVID-19. Среди медицинских работников заболели 16 человек. Все находятся на амбулаторном лечении, общее состояние больных удовлетворительное. Среди пациентов, контактировавших непосредственно с медицинскими работниками, есть шесть положительно подтвержденных ПЦР-тестов, и пять отрицательных", - цитирует Суслика издание "Украинская правда".
Ранее в минздраве Украины сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране превысило 22,8 тысячи, выздоровели 8934 человека, летальных случаев - 679.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.