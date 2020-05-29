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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-29T13:29
https://ria.ru/20200529/1572172110.html
На заседание рабочей группы по Конституции пригласят представителей ЦИК
https://cdn22.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1036x0_80_0_0_8138e204bff9592629b1d3b8158e2d31.jpg
РИА Новости

На заседание рабочей группы по Конституции пригласят представителей ЦИК

13:16 29.05.2020 (обновлено: 13:29 29.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТалия Хабриева
Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ ожидается участие социологов и представителей ЦИК, сообщила РИА Новости сопредседатель группы Талия Хабриева.
Ранее член рабочей группы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что группа возобновит работу, первое заседание состоится в Общественной палате 30 мая в очно-заочном формате.
Кабинка для голосования на избирательном участке
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В ЦИК рассказали об организации участков для голосования по Конституции
"Есть намерение послушать социологов об отношении к поправками, о замере осведомленности населения о содержании поправок. И поскольку работа все-таки идет - послушаем представителей ЦИК, что предпринимается в плане подготовки к общероссийскому голосованию. И те, и другие будут приглашены", - сказала Хабриева.
На заседании члены рабочей группы поделятся тем, как они ведут работу по популяризации конституционных поправок, по повышению осведомленности населения о них, уточнила Хабриева.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Конституция РФ
13:26
В рабочей группе по Конституции рассказали о дате голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюТалия ХабриеваЯрослав НиловПолитика
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