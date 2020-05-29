На заседание рабочей группы по Конституции пригласят представителей ЦИК

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ ожидается участие социологов и представителей ЦИК, сообщила РИА Новости сопредседатель группы Талия Хабриева.
Ранее член рабочей группы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что группа возобновит работу, первое заседание состоится в Общественной палате 30 мая в очно-заочном формате.
"Есть намерение послушать социологов об отношении к поправками, о замере осведомленности населения о содержании поправок. И поскольку работа все-таки идет - послушаем представителей ЦИК, что предпринимается в плане подготовки к общероссийскому голосованию. И те, и другие будут приглашены", - сказала Хабриева.
На заседании члены рабочей группы поделятся тем, как они ведут работу по популяризации конституционных поправок, по повышению осведомленности населения о них, уточнила Хабриева.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.