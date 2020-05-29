На заседание рабочей группы по Конституции пригласят представителей ЦИК

"Есть намерение послушать социологов об отношении к поправками, о замере осведомленности населения о содержании поправок. И поскольку работа все-таки идет - послушаем представителей ЦИК, что предпринимается в плане подготовки к общероссийскому голосованию. И те, и другие будут приглашены", - сказала Хабриева.