В Тульской области умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Трое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 33, сообщает правительство региона.
За сутки в регионе зарегистрированы 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 109 человек. Всего в Тульской области заболевание подтверждено у 3644 человек, число выздоровевших достигло 1673.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это жители Тулы, Богородицка и Щекинского района в возрасте старше 65 лет. У них в анамнезе тяжелые хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 33 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.