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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:13
https://ria.ru/20200529/1572171929.html
В Тульской области умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Тульской области умерли три пациента с коронавирусом

13:13 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Трое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 33, сообщает правительство региона.
За сутки в регионе зарегистрированы 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 109 человек. Всего в Тульской области заболевание подтверждено у 3644 человек, число выздоровевших достигло 1673.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это жители Тулы, Богородицка и Щекинского района в возрасте старше 65 лет. У них в анамнезе тяжелые хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 33 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЩекинский районБогородицкТульская областьОбщество
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