Жителя Карелии обвинили в убийстве соотечественника в Камбодже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Суд Суд Карелии с участием присяжных заседателей признал виновным местного жителя в убийстве своего соотечественника на отдыхе в Камбодже , сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Карелии.

"Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновными в инкриминируемом ему преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы следкома.

Следствием и судом установлено, что в июле 2015 года подсудимый, находясь на отдыхе в городе Сиануквиль в Королевстве Камбоджа, распивал спиртное вместе с соотечественником из России. У мужчин разгорелся конфликта, и житель Карелии напал на собутыльника, от полученных ножевых ранений тот скончался на месте. После этого в течение нескольких часов подсудимый покинул Камбоджу и прибыл в Россию, где был задержан.

"По этому уголовному делу собраны все необходимые доказательства, в том числе на территории Камбоджи, проведены необходимые судебные экспертизы", - отмечают в региональном управлении СКР.

О том, что полиция Камбоджи разыскивает россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественника на одном из курортов страны, ранее сообщала газета Cambodia Daily. Тело 28-летнего Дениса Гончарова было обнаружено в 400 метрах от популярного пляжа Отрес. По данным полиции, убитому нанесли около 30 ножевых ранений в спину, прежде чем перерезать горло.

Супруга жертвы китаянка Юань Цуйсян (Yuan Cuixiang) рассказала полиции, что в субботу вечером за ее мужем заехал соотечественник-россиянин на мотоцикле, мужчины отправились на прогулку.