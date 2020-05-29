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2020-05-29T13:11
https://ria.ru/20200529/1572171844.html
Жителя Карелии обвинили в убийстве соотечественника в Камбодже
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РИА Новости

Жителя Карелии обвинили в убийстве соотечественника в Камбодже

13:11 29.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Суд Карелии с участием присяжных заседателей признал виновным местного жителя в убийстве своего соотечественника на отдыхе в Камбодже, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Карелии.
"Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновными в инкриминируемом ему преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы следкома.
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Следствием и судом установлено, что в июле 2015 года подсудимый, находясь на отдыхе в городе Сиануквиль в Королевстве Камбоджа, распивал спиртное вместе с соотечественником из России. У мужчин разгорелся конфликта, и житель Карелии напал на собутыльника, от полученных ножевых ранений тот скончался на месте. После этого в течение нескольких часов подсудимый покинул Камбоджу и прибыл в Россию, где был задержан.
"По этому уголовному делу собраны все необходимые доказательства, в том числе на территории Камбоджи, проведены необходимые судебные экспертизы", - отмечают в региональном управлении СКР.
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О том, что полиция Камбоджи разыскивает россиянина, подозреваемого в убийстве соотечественника на одном из курортов страны, ранее сообщала газета Cambodia Daily. Тело 28-летнего Дениса Гончарова было обнаружено в 400 метрах от популярного пляжа Отрес. По данным полиции, убитому нанесли около 30 ножевых ранений в спину, прежде чем перерезать горло.
Супруга жертвы китаянка Юань Цуйсян (Yuan Cuixiang) рассказала полиции, что в субботу вечером за ее мужем заехал соотечественник-россиянин на мотоцикле, мужчины отправились на прогулку.
После задержания подозреваемого в убийстве ему была вынесена мера пресечения в виде ареста на период следствия.
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