В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев Количество выявленных случаев коронавируса Нижегородской области превысило 9,2 тысячи, умерли 89 пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще пять жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 89. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 мая в Нижегородской области подтвержден еще 281 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 9244 человек.

"У коронавируса достаточно долгий инкубационный период. Это напрямую влияет на ситуацию. У значительного числа зараженных - у более 3,5 тысячи человек, или примерно у 40%, - и вовсе нет никаких симптомов, они проходят лечение амбулаторно. Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Глава региона подчеркнул, что после коронавируса выздоровели 3508 жителей области, что составляет 38% от числа заболевших. По ежедневному количеству выписанных из больниц пациентов, по данным на 29 мая, Нижегородская область занимает 4-е место в России.

По данным на 29 мая, 206064 человека в Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5690 человек.