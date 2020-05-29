В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Нижегородской области превысило 9,2 тысячи, умерли 89 пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще пять жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 89. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По состоянию на 29 мая в Нижегородской области подтвержден еще 281 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 9244 человек.
"У коронавируса достаточно долгий инкубационный период. Это напрямую влияет на ситуацию. У значительного числа зараженных - у более 3,5 тысячи человек, или примерно у 40%, - и вовсе нет никаких симптомов, они проходят лечение амбулаторно. Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона подчеркнул, что после коронавируса выздоровели 3508 жителей области, что составляет 38% от числа заболевших. По ежедневному количеству выписанных из больниц пациентов, по данным на 29 мая, Нижегородская область занимает 4-е место в России.
По данным на 29 мая, 206064 человека в Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5690 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.