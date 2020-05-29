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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:10
https://ria.ru/20200529/1572171690.html
Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_ff0b2853d9a1c5ff702c9dc74bfbb19c.jpg
РИА Новости

Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19

13:10 29.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии нового коронавируса "болезнь занимает половину, остальное – политика".
Данное заявление Лукашенко сделал в пятницу во время посещения Минского тракторного завода.
"Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное - это политика", - сказал белорусский лидер, общаясь с коллективом Минского тракторного завода. Его слова приводит президентская пресс-служба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек. Многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев, чтобы ограничить распространение инфекции. Белоруссия не вводила карантин и жесткие ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. В Белоруссии на четверг выявлено 39858 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 219 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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