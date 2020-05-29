Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19

"Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное - это политика", - сказал белорусский лидер, общаясь с коллективом Минского тракторного завода. Его слова приводит президентская пресс-служба.