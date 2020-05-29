Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии нового коронавируса "болезнь занимает половину, остальное – политика".
Данное заявление Лукашенко сделал в пятницу во время посещения Минского тракторного завода.
"Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное - это политика", - сказал белорусский лидер, общаясь с коллективом Минского тракторного завода. Его слова приводит президентская пресс-служба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек. Многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев, чтобы ограничить распространение инфекции. Белоруссия не вводила карантин и жесткие ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. В Белоруссии на четверг выявлено 39858 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 219 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.