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2020-05-29T13:09
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Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards
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РИА Новости

Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards

13:09 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. RT завоевал четыре награды международной премии Telly Awards.
Жюри отметило программы телеканала на арабском, картину о вспышке ВИЧ-инфекции в СССР и VR-фильм, снятый в рамках проекта #СтраницыПобеды.
Проект арабоязычной версии канала "Поединок" с участием российских спортсменов получил серебряную медаль в категории "Общая тематика — Онлайн". Цикл программ "Калашникова" награжден серебром в номинации "Сериал — Онлайн".
Документальный фильм RT "Элиста'88", повествующий о массовой вспышке ВИЧ-инфекции в Калмыкии в конце 1980-х годов, завоевал бронзу в категории "Общая тематика — Брендированный контент".
Логотип телеканала RT
27 мая, 13:00
RT вошел в тройку рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards
VR-проект канала "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), получил бронзу в номинации "Общая тематика — Иммерсивная и смешанная реальность".
Премия Telly Awards отмечает наградами телепрограммы, рекламные ролики, кино- и телевизионные фильмы. В жюри конкурса входят признанные профессионалы кино- и телеиндустрии.
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Телеканал RTОсвенцимСССР
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