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Культура
2020-05-29T13:55
https://ria.ru/20200529/1572171471.html
Гарри Поттер возглавил российский рейтинг любимых героев детских книг
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РИА Новости

Гарри Поттер возглавил российский рейтинг любимых героев детских книг

13:55 29.05.2020
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© Warner Bros. Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"(2001)
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень(2001)
© Warner Bros. Pictures (2001)
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Главный герой саги Джоан Роулинг Гарри Поттер возглавил российский рейтинг любимых персонажей детских книг, в пятерку лидеров вошли также Карлсон и дядя Федор, сообщила пресс-служба сервиса MyBook.
В преддверии Международного дня защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня, MyBook изучил самые популярные у российских читателей и слушателей детские книги за последний год и создал рейтинг главных героев этих произведений.
"Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей. В общем зачете среди электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главной герой волшебной саги Джоан Роулинг. На втором месте — 6-летний самостоятельный мальчик дядя Федор из культовой книги "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского, на третьем — красивый и в меру упитанный Карлсон, чьи приключения описаны в сказке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен. Замыкают пятерку лидеров любознательная Черити Тиддлер, главная героиня книги английской писательницы Мари-Од Мюрай, и обаятельный и непоседливый домовенок Кузя — персонаж одноименной сказки Татьяны Александровой", — говорится в сообщении.
Топ самых популярных детских персонажей электронных книг также возглавил Гарри Поттер, кроме того, в список вошли Конек-Горбунок Петра Ершова, главный герой сборника "Денискины рассказы" Виктора Драгунского и Элли из книги Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города".
Среди детских героев, о чьих приключениях пользователи MyBook предпочитают слушать, а не читать, на первом месте оказался любимый несколькими поколениями россиян дядя Федор, на втором — Карлсон, знакомый детям и взрослым благодаря сказке Астрид Линдгрен, на третьем — домовенок Кузя из одноименного мультфильма и еще один знаменитый персонаж Линдгрен — Пеппи Длинныйчулок.
Как добавили в пресс-службе, согласно статистике MyBook, с начала 2020 года детские аудиокниги пользователи сервиса стали слушать в 11 раз чаще по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг
2 мая, 08:00Культура
Книги как способ отвлечься и вспомнить про Гарри Поттера
300000
КультураКнигиНовости культурыГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
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