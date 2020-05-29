Мурашко совершит рабочую поездку в Башкирию

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу совершит первую за последние 2 месяца публичную поездку в регион - он посетит с рабочим визитом Башкирию, где примет участие в открытии филиала Республиканской клинической инфекционной больницы, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 30 мая совершит рабочую поездку в Республику Башкортостан, где примет участие в открытии филиала Республиканской клинической инфекционной больницы (поселок Зубово Уфимского района)",- говорится в сообщении.
Мурашко во время визита в республику также посетит ряд объектов здравоохранения - республиканский онкодиспансер, детскую клиническую больницу и кардиоцентр, а также выступит на практической конференции в режиме видеоконференцсвязи "Особенности лечения онкологических больных в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19", уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.