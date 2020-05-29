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2020-05-29T13:02
https://ria.ru/20200529/1572171348.html
Мурашко совершит рабочую поездку в Башкирию
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РИА Новости

Мурашко совершит рабочую поездку в Башкирию

13:02 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу совершит первую за последние 2 месяца публичную поездку в регион - он посетит с рабочим визитом Башкирию, где примет участие в открытии филиала Республиканской клинической инфекционной больницы, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 30 мая совершит рабочую поездку в Республику Башкортостан, где примет участие в открытии филиала Республиканской клинической инфекционной больницы (поселок Зубово Уфимского района)",- говорится в сообщении.
Мурашко во время визита в республику также посетит ряд объектов здравоохранения - республиканский онкодиспансер, детскую клиническую больницу и кардиоцентр, а также выступит на практической конференции в режиме видеоконференцсвязи "Особенности лечения онкологических больных в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19", уточнили в пресс-службе.
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