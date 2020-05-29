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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:27
https://ria.ru/20200529/1572171323.html
В "Деловой России" оценили предложения Минтруда по увольнениям
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РИА Новости

В "Деловой России" оценили предложения Минтруда по увольнениям

13:27 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Виды Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минтруд, выступая с инициативой по запрету увольнений в период коронавируса, работает на опережение, так как рост безработицы может дестабилизировать рынок труда и иметь серьезные последствия, заявил РИА Новости, член генсовета "Деловой России" Павел Гагарин.
Ранее издание РБК сообщило, что Минтруд направил на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году". В частности, проектом предлагается установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя. Если срок уведомления о сокращении штата истекает в период карантина, уволить работника можно будет только после завершения ограничений.
"Минтруд выпустил с инициативой по запрету увольнения в период коронавируса, он пытается работать на опережение", - считает Гагарин, который также является председателем совета директоров "Градиент Альфа Инвестментс Групп". По его словам, рост безработицы сегодня может превысить пороговые значения.
"Скажем так, в развитых странах со стабильной экономикой – это от 3% до 7% от общего числа экономически активного трудоспособного населения, а в России в непростой экономической ситуации, в стране двойного кризиса – кризиса, связанного с пандемией, и кризиса, связанного с падением цен на энергоносители – то я считаю пороговый показатель 4-4,5%, выше которого начинаются уже опасности", - сказал он.
Во-первых, по его словам, это грозит дестабилизацией рынка труда: рынок работника превращается в рынок работодателя, "то есть он может диктовать условия, увольнять, понижать зарплату и так далее".
"Второй момент, кроме дестабилизации рынка труда и роста количества безработных, которых надо содержать государству, а это большие расходы, и в этом опасность для государственного бюджета. Есть еще одна опасность, что рост уровня безработицы выше пороговых значений само по себе является индикатором плохого состояния экономики. Даже по официальной статистке у нас за апрель мы не досчитались 12% ВВП, 70% предприятий пострадали от пандемии. И в принципе рост уровня безработицы – это одно из опасных состояний экономики", - заключил он.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
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Распространение нового коронавирусаДеловая РоссияОбщество
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