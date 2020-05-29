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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-29T13:31
https://ria.ru/20200529/1572171205.html
В рабочей группе оценили ситуацию с голосованием по Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1036x0_80_0_0_8138e204bff9592629b1d3b8158e2d31.jpg
РИА Новости

В рабочей группе оценили ситуацию с голосованием по Конституции

13:00 29.05.2020 (обновлено: 13:31 29.05.2020)
2791
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТалия Хабриева
Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования по ним.
"Я думаю, что это (определение даты голосования. — Прим. ред.) будет зависеть от того, какая обстановка с пандемией. Поскольку выход (из карантина — Прим. ред.) уже начался, и есть понимание, что уже все переходят к нормальной деятельности", — сказала она.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
11:27
Голосование по Конституции может продлиться несколько дней
В январе Владимир Путин, озвучивая президентское послание Федеральному собранию, призвал внести изменения в Конституцию. Предложения готовила рабочая группа из 75 человек.
Первоначально голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок.
Недавно ЦИК возобновила подготовку к этому мероприятию, однако с датой пока не определились. Тридцатого мая вернется к работе над поправками и профильная группа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
26 мая, 14:00Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели
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Обсудить 19
Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинТалия ХабриеваКонституция РФВ мире
Популярные комментарии
Голосования еще не было, а чиновница уже уверена в его итогах. Мда-а-а.
29 мая, 13:11
gosp2001
25430022
Это вот в каком месте текста вы прочли?
29 мая, 13:24
Сандор К
3820007
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