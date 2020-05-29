В рабочей группе оценили ситуацию с голосованием по Конституции

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования по ним.
"Я думаю, что это (определение даты голосования. — Прим. ред.) будет зависеть от того, какая обстановка с пандемией. Поскольку выход (из карантина — Прим. ред.) уже начался, и есть понимание, что уже все переходят к нормальной деятельности", — сказала она.
В январе Владимир Путин, озвучивая президентское послание Федеральному собранию, призвал внести изменения в Конституцию. Предложения готовила рабочая группа из 75 человек.
Первоначально голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок.
Недавно ЦИК возобновила подготовку к этому мероприятию, однако с датой пока не определились. Тридцатого мая вернется к работе над поправками и профильная группа.
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