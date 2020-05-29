В рабочей группе оценили ситуацию с голосованием по Конституции

"Я думаю, что это (определение даты голосования. — Прим. ред.) будет зависеть от того, какая обстановка с пандемией. Поскольку выход (из карантина — Прим. ред.) уже начался, и есть понимание, что уже все переходят к нормальной деятельности", — сказала она.