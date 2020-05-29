Липецкий губернатор обратился к оппонентам с фразой про чемодан и вокзал

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов перефразировал лозунг "Чемодан, вокзал..." во время отчета о проделанной работе.

Он пояснил, что "не работает с людьми без принципов", и подчеркнул, что не допустит к руководству областью "ни одного нехорошего человека, ни одного беспринципного человека, ни одного уголовника".

"У нас осталось достаточное количество людей, которых мы убрали от серых схем. <…> Тем, кого поменяли, безусловно, есть что терять. Они хотят вернуть нас в прошлое. Но тем, кто хочет вернуть нас в прошлое, — чемодан, вокзал, другой регион. Здесь не будет больше повторений", — сказал Артамонов.

Артамонов уже не раз оказывался в центре внимания из-за своих высказываний. Так, в СМИ попала запись с закрытого совещания, на котором губернатор предлагал разгонять людей с улиц дезинфицирующим туманом, "как клещей". В администрации Липецкой области РИА Новости пояснили, что аудиозапись была вырванным из контекста фрагментом совещания месячной давности. Сам Артамонов заявлял, что автор аудио хотел опорочить власть и его лично.