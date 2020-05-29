Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T14:06
https://ria.ru/20200529/1572171110.html
Липецкий губернатор обратился к оппонентам с фразой про чемодан и вокзал
https://cdn24.img.ria.ru/images/155088/03/1550880358_0:459:2824:2048_1036x0_80_0_0_48e53dd68ec8f0f412b4b0d22062140a.jpg
РИА Новости

Липецкий губернатор обратился к оппонентам с фразой про чемодан и вокзал

13:02 29.05.2020 (обновлено: 14:06 29.05.2020)
3061
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов перефразировал лозунг "Чемодан, вокзал..." во время отчета о проделанной работе.
Он пояснил, что "не работает с людьми без принципов", и подчеркнул, что не допустит к руководству областью "ни одного нехорошего человека, ни одного беспринципного человека, ни одного уголовника".

"У нас осталось достаточное количество людей, которых мы убрали от серых схем. <…> Тем, кого поменяли, безусловно, есть что терять. Они хотят вернуть нас в прошлое. Но тем, кто хочет вернуть нас в прошлое, — чемодан, вокзал, другой регион. Здесь не будет больше повторений", — сказал Артамонов.

Артамонов уже не раз оказывался в центре внимания из-за своих высказываний. Так, в СМИ попала запись с закрытого совещания, на котором губернатор предлагал разгонять людей с улиц дезинфицирующим туманом, "как клещей". В администрации Липецкой области РИА Новости пояснили, что аудиозапись была вырванным из контекста фрагментом совещания месячной давности. Сам Артамонов заявлял, что автор аудио хотел опорочить власть и его лично.
В конце мая в Сети появилась еще одна аудиозапись, на которой Артамонов говорит о том, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают", и призывает "не подставлять субъект". Областная администрация пояснила, что речь шла не о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а об уточнении данных по проводимым в регионе тестам.
Игорь Артамонов
25 мая, 16:25
Липецкие власти будут искать источник утечки высказываний губернатора
331200727
Обсудить 1
Игорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
Рекомендуем
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Запад "барабанит кастрюлями" из-за безработицы
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Мощности газопровода "Ямал — Европа" остаются невостребованными
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Режиссер Самвел Гаспаров
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
Газокомпрессорная станция на Украине
Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Студенты с флагом ЕС в Мюнстере
На "плане спасения Европы" будет зарабатывать Россия
Актер Сергей Глушко
Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег
 Парапланерист снял на видео свое падение с полуторакилометровой высоты
Парапланерист снял на видео свое падение с полуторакилометровой высоты
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Никите было всего 27 лет
"Его боятся": в убийстве кандидата в шоу "Голос" обвинили бизнесмена
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
Лента новостейМолния