Госбюро Украины допустило принудительный привод Порошенко на допрос

Мнение: Порошенко придется объяснять, почему у него "все хорошо" Forbes поместил Петра Порошенко в тройку богатейших бизнесменов Украины. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, цифры сильно бьют по политическому рейтингу экс-президента.

"В настоящее время следователь принимает решение относительно дальнейших действий, которые предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом в случае неявки лица по вызову. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает достаточно широкий спектр действий, начиная от повторного вызова, заканчивая принудительным вызовом",- заявил Арманов журналистам.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

Экс-генпрокурор Украины Шокин ранее написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщило, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.