Госбюро Украины допустило принудительный привод Порошенко на допрос

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины рассматривает возможность принудительного привода бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в связи с тем, что ранее он проигнорировал ряд повесток, заявил в пятницу начальник отдела главного следственного отдела бюро Николай Арманов.
Ранее Госбюро расследований вызывало на пятницу Порошенко на два допроса - по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также о незаконном перемещении через границу коллекции картин. Порошенко проигнорировал эти вызовы. Его адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не пришел на допросы, поскольку он не был уведомлен о них в нужном порядке.
"В настоящее время следователь принимает решение относительно дальнейших действий, которые предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом в случае неявки лица по вызову. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает достаточно широкий спектр действий, начиная от повторного вызова, заканчивая принудительным вызовом",- заявил Арманов журналистам.
По его словам, повестки Порошенко ранее были вручены в соответствии с действующим законодательством.
Украинские СМИ ранее сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти были сфабрикованы.
Экс-генпрокурор Украины Шокин ранее написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщило, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.