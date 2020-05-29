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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:19
https://ria.ru/20200529/1572170520.html
В Иране выявили 2819 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 2819 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

12:51 29.05.2020 (обновлено: 13:19 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 мая – РИА Новости. Иран выявил 2819 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, общее число инфицированных приближается к 146,7 тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 2819 новых случаев, всего же (с 19 февраля) – 146 668", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN, добавив, что число выздоровевших достигло 114 931.
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При этом он добавил, что за прошедшие 24 часа скончались 50 человек, а общее число жертв коронавируса на 29 мая составило 7677.
В четверг было выявлено 2258 новых случаев, а 26 мая иранские медики зафиксировали менее 2 тысяч случаев заражения – 1787.
Заболеваемость начала расти по мере ослабления властями Ирана прежних принятых мер, ограничивавших возможности массового скопления людей.
Заболеваемость начала расти по мере ослабления властями Ирана прежних принятых мер, ограничивавших возможности массового скопления людей. Последний раз власти страны фиксировали более 2,5 тысяч случаев 4 апреля, а примерно через месяц, в начале мая, число случаев составляло чуть более 800. После этого начался скачкообразный рост.
Президент Ирана Хасан Роухани на фоне роста заболеваемости созвонился с министром здравоохранения Саидом Намаки, заявив о необходимости четкого контроля и наблюдения со стороны органов власти за выполнением медицинских рекомендаций по всему Ирану. Также он призвал граждан воздержаться от поездок по стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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