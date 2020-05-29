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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-29T12:49
https://ria.ru/20200529/1572170314.html
Рабочая группа по Конституции возобновит работу 30 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:73:2703:1593_1036x0_80_0_0_e7aa0f9b14129c6d7d46f9f2dafa72f2.jpg
РИА Новости

Рабочая группа по Конституции возобновит работу 30 мая

12:49 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Ярослав Нилов
Ярослав Нилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Ярослав Нилов . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рабочая группа по конституции возобновит работу, первое заседание состоится в Общественной палате 30 мая в очно-заочном формате, сообщил РИА Новости член группы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
На вопрос, состоится ли заседание рабочей группы в субботу, Нилов ответил утвердительно.
"Она (группа) будет в очно-заочном формате. Кто непосредственно пожелает, может находиться в Общественной палате, либо дистанционно по ВКС", - сказал Нилов.
По его словам, в планах заседания пока только возобновление работы. "Цель - рассмотреть дальнейшую работу, планы группы", - сказал парламентарий.
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