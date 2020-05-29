Рабочая группа по Конституции возобновит работу 30 мая

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рабочая группа по конституции возобновит работу, первое заседание состоится в Общественной палате 30 мая в очно-заочном формате, сообщил РИА Новости член группы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
На вопрос, состоится ли заседание рабочей группы в субботу, Нилов ответил утвердительно.
"Она (группа) будет в очно-заочном формате. Кто непосредственно пожелает, может находиться в Общественной палате, либо дистанционно по ВКС", - сказал Нилов.
По его словам, в планах заседания пока только возобновление работы. "Цель - рассмотреть дальнейшую работу, планы группы", - сказал парламентарий.