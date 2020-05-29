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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:05
https://ria.ru/20200529/1572170241.html
Москалькова оценила ситуацию с возвращением россиян из-за рубежа
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1036x0_80_0_0_d24ab46b4b9643c0bcda6ace0c156524.jpg
РИА Новости

Москалькова оценила ситуацию с возвращением россиян из-за рубежа

12:48 29.05.2020 (обновлено: 13:05 29.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Проблема с возвращением на родину россиян, оставшихся за рубежом после закрытия границ из-за пандемии, идет на спад и в значительной степени разрешена, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
"На сегодняшний день уменьшилось, и эта проблема идет на спад", - сказала Москалькова в ответ на вопрос, увеличилось или уменьшилось количество обращений россиян, которые не могут вернуться на родину из других стран из-за пандемии.
"Можно сказать, что она в значительной степени разрешена благодаря (главе Роспотребнадзора) Анне Поповой, МИДу и (его главе) Сергею Лаврову. Наши транспортные компании также предприняли серьезные меры для разрешения этой проблемы", - отметила омбудсмен.
Она также добавила, что были проблемы с вывозом россиян из-за рубежа, так как прибывающие должны были быть размещены в карантинные центры, которых, в свою очередь, не хватало.
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Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 31 мая
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
По данным Росавиации, с 20 марта по 19 мая на фоне пандемии коронавируса в страну из-за рубежа вернулись более 182 тысяч россиян.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаТатьяна МоскальковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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