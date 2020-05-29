Москалькова оценила ситуацию с возвращением россиян из-за рубежа

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Проблема с возвращением на родину россиян, оставшихся за рубежом после закрытия границ из-за пандемии, идет на спад и в значительной степени разрешена, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
"На сегодняшний день уменьшилось, и эта проблема идет на спад", - сказала Москалькова в ответ на вопрос, увеличилось или уменьшилось количество обращений россиян, которые не могут вернуться на родину из других стран из-за пандемии.
"Можно сказать, что она в значительной степени разрешена благодаря (главе Роспотребнадзора) Анне Поповой, МИДу и (его главе) Сергею Лаврову. Наши транспортные компании также предприняли серьезные меры для разрешения этой проблемы", - отметила омбудсмен.
Она также добавила, что были проблемы с вывозом россиян из-за рубежа, так как прибывающие должны были быть размещены в карантинные центры, которых, в свою очередь, не хватало.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
По данным Росавиации, с 20 марта по 19 мая на фоне пандемии коронавируса в страну из-за рубежа вернулись более 182 тысяч россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.