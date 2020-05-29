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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:21
https://ria.ru/20200529/1572170105.html
Сенаторы пройдут тестирование на коронавирус 31 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728626_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_5ec5f187c125d0318c08504142b70238.jpg
РИА Новости

Сенаторы пройдут тестирование на коронавирус 31 мая

12:47 29.05.2020 (обновлено: 13:21 29.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские сенаторы пройдут очередное тестирование на коронавирус перед пленарным заседанием в воскресенье, 31 мая, сообщил на заседании международного комитета Совфеда в пятницу его председатель Константин Косачев.
"Сообщаю, что в воскресенье с 10.00 до 14.00 мск пройдет очередное тестирование на коронавирус", - сказал Косачев.
Он напомнил, что пленарное заседание палаты состоится 2 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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