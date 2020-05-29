Эксперт рассказал, как Куба будет принимать туристов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Этим летом курорты Кубы, которые, предположительно, откроются в середине июня, будут работать только для местных – до тех пор, пока не появится авиасообщение с ключевыми рынкам, Этим летом курорты Кубы, которые, предположительно, откроются в середине июня, будут работать только для местных – до тех пор, пока не появится авиасообщение с ключевыми рынкам, сообщает АТОР со ссылкой на Хуана Карлоса Эскалона, советника посольства Республики Куба по вопросам туризма.

По его словам, сейчас идет активная подготовка курортов к полноценной работе: в частности, проходит реновация отелей и восстановление песчаной полосы пляжей в Варадеро.

Куба закрыла свое воздушное пространство в апреле этого года, запрет на международное авиасообщение действует до 1 июля. Если он будет снят, пишут СМИ США, то, как предполагается, первыми на Кубу смогут прилететь граждане Канады и Соединенных Штатов.

Что касается России, которая показала рекордный объем прибытий туристов в республику в феврале-марте, то дело за решениями российских властей по возобновлению международного сообщения.

Как рассказал Хуан Карлос Эскалона, первыми откроются отели на островных курортах – Кайо-Санта-Мария и Кайо-Коко: из-за изолированного расположения здесь легче всего соблюсти безопасные протоколы обслуживания.