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Туризм
2020-05-29T13:07
https://ria.ru/20200529/1572169928.html
Эксперт рассказал, как Куба будет принимать туристов
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как Куба будет принимать туристов

13:07 29.05.2020
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© Радио Sputnik Наталия НерсесянРетро-автомобиль на улице Гаваны.
Ретро-автомобиль на улице Гаваны.
© Радио Sputnik Наталия Нерсесян
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Этим летом курорты Кубы, которые, предположительно, откроются в середине июня, будут работать только для местных – до тех пор, пока не появится авиасообщение с ключевыми рынкам, сообщает АТОР со ссылкой на Хуана Карлоса Эскалона, советника посольства Республики Куба по вопросам туризма.
По его словам, сейчас идет активная подготовка курортов к полноценной работе: в частности, проходит реновация отелей и восстановление песчаной полосы пляжей в Варадеро.
Куба закрыла свое воздушное пространство в апреле этого года, запрет на международное авиасообщение действует до 1 июля. Если он будет снят, пишут СМИ США, то, как предполагается, первыми на Кубу смогут прилететь граждане Канады и Соединенных Штатов.
Что касается России, которая показала рекордный объем прибытий туристов в республику в феврале-марте, то дело за решениями российских властей по возобновлению международного сообщения.
Как рассказал Хуан Карлос Эскалона, первыми откроются отели на островных курортах – Кайо-Санта-Мария и Кайо-Коко: из-за изолированного расположения здесь легче всего соблюсти безопасные протоколы обслуживания.
"Для иностранных туристов на Кубе не будет 15 дневного карантина, — отметил эксперт. — В каждом отеле появится медпункт с врачом и медсестрой, два раза в день (перед завтраком и ужином) гостям будет проводиться температурный скрининг. В отелях не будет масочного режима – ни для туристов, ни для персонала, однако анимационные мероприятия ограничат во избежание скопления людей".
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