ООН опасается роста манифестаций в Гонконге

"УВКПЧ ООН приняло во внимание вчерашнее решение Всекитайского собрания народных представителей Китая, которая касается национального закона по безопасности в специальном административном регионе Гонконга. Мы проведем оценку данного решения с точки зрения его потенциального влияния на свободы и права человека населения Гонкога. Тем временем мы призываем власти обеспечить право мирных демонстрантов на выражение их точки зрения и безопасное собрание в ближайшие дни, так как мы опасаемся, что напряженная ситуация в ближайшее время будет нарастать", - сказал он.