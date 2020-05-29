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2020-05-29T12:45
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ООН опасается роста манифестаций в Гонконге
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РИА Новости

ООН опасается роста манифестаций в Гонконге

12:45 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гонконг. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН опасается роста манифестаций в Гонконге в связи с решением Всекитайского собрания народных представителей Китая относительно разработки законопроекта о национальной безопасности для Гонконга, призывает власти разрешить мирное собрание граждан, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
"УВКПЧ ООН приняло во внимание вчерашнее решение Всекитайского собрания народных представителей Китая, которая касается национального закона по безопасности в специальном административном регионе Гонконга. Мы проведем оценку данного решения с точки зрения его потенциального влияния на свободы и права человека населения Гонкога. Тем временем мы призываем власти обеспечить право мирных демонстрантов на выражение их точки зрения и безопасное собрание в ближайшие дни, так как мы опасаемся, что напряженная ситуация в ближайшее время будет нарастать", - сказал он.
Ранее в четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
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Руперт КолвиллВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайООНВ мире
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