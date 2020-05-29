В ЕК оценили влияние коронавируса на ситуацию с инвестициями в ЕС

"COVID-19 рискует сейчас спровоцировать еще один громадный удар по инвестициям", - сказал Джентилони, напомнив, что предыдущий экономический кризис в ЕС, разразившейся около десяти лет назад, тоже ударил по инвестициям, уровень которых "едва смог восстановиться десятилетие спустя".