В ЕК оценили влияние коронавируса на ситуацию с инвестициями в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости, Мария Князева. Кризис, вызванный борьбой с коронавирусом, может нанести громадный удар по инвестициям в Евросоюзе, которые было только восстановились, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"COVID-19 рискует сейчас спровоцировать еще один громадный удар по инвестициям", - сказал Джентилони, напомнив, что предыдущий экономический кризис в ЕС, разразившейся около десяти лет назад, тоже ударил по инвестициям, уровень которых "едва смог восстановиться десятилетие спустя".
В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, экономика ЕС серьезно пострадала от этого. Страны союза уже начали постепенно смягчать карантинные меры, однако согласно последним прогнозам Еврокомиссии, ВВП союза рухнет в нынешнем году более чем на 7% против роста на 1,5% в прошлом году. А безработица, по ее мнению, может подскочить до 9% с 6,7% в 2019 году.
Еврокомиссия разработала и предложила ранее дополнительный пакет мер для восстановления ЕС от кризиса на 750 миллиардов евро, которые она могла бы занять на рынке и выделить странам ЕС примерно до конца 2024 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.