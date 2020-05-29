В Дзержинске гипермаркет закрыли из-за толпы покупателей на распродаже

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Гипермаркет "Карусель" закрыли в Дзержинске Нижегородской области за нарушение санитарных норм после того, как сотни людей пришли на распродажу, сообщает городская администрация.
Видео толпящихся у входа в магазин людей было опубликовано в группе "Типичный Дзержинск" в социальной сети "ВКонтакте". Сотни жителей города, забыв о социальном дистанцировании, пришли в гипермаркет из-за объявленной распродажи, некоторые были с детьми.
"Жители сообщили в администрацию города о скоплении народа на входе в гипермаркет "Карусель". Магазин не закрывался на время объявления режима повышенной готовности, так как осуществляет продажу продуктов первой необходимости. Сотрудники администрации города и полиции оперативно прибыли на место, зафиксировали факт нарушений и связались с руководством магазина. После проведенных переговоров руководством гипермаркета принято решение о закрытии магазина в Дзержинске", - говорится в сообщении администрации города.
Отмечается, что это уже второй магазин в городе, который закрыли из-за несоблюдения санитарных правил во время пандемии.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, полиция проводит проверочные мероприятия после инцидента.
По состоянию на 28 мая в городе Дзержинске, где проживают 230 тысяч человек, зафиксировано 264 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 15 детей.
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