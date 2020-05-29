В Дзержинске гипермаркет закрыли из-за толпы покупателей на распродаже

"Жители сообщили в администрацию города о скоплении народа на входе в гипермаркет "Карусель". Магазин не закрывался на время объявления режима повышенной готовности, так как осуществляет продажу продуктов первой необходимости. Сотрудники администрации города и полиции оперативно прибыли на место, зафиксировали факт нарушений и связались с руководством магазина. После проведенных переговоров руководством гипермаркета принято решение о закрытии магазина в Дзержинске", - говорится в сообщении администрации города.