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Культура
2020-05-29T13:03
https://ria.ru/20200529/1572169404.html
Группа "Кино" выпустила клип на песню "Мама, мы все тяжело больны"
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РИА Новости

Группа "Кино" выпустила клип на песню "Мама, мы все тяжело больны"

12:59 29.05.2020 (обновлено: 13:03 29.05.2020)
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Группа "Кино" (состав 2020) представила новое видео на композицию "Мама, мы все тяжело больны", сообщает пресс-служба проекта.

"Может показаться, что мы специально выбрали для релиза злободневную песню и даже сделали для нее какую-то зловещую графику. Но это, конечно, не так. Песни для видео были выбраны еще прошлой осенью, а сюжеты для графики придумывались в районе Нового года. Но, видимо, у группы "Кино" такая судьба — идеально попадать во время", — пояснил продюсер Александр Цой, сын Виктора Цоя и его жены Марианны.

По его словам , съемки проходили в конце прошлого года.
Через тридцать лет после распада легендарная рок-группа планирует воссоединиться и дать двухчасовые концерты в Петербурге, Минске, Риге и Москве. В новом составе: Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров.
Выступления будет сопровождать видеоряд и настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Новый клип дает поклонникам представление о том, что их ждет на стадионах.
Планируемые даты концертов: 31 октября и 1 ноября — Санкт-Петербург (Ледовый дворец), 7 ноября — Минск (Минск-арена), 11 ноября — Рига (Арена Рига), 21 и 22 ноября — Москва (ВТБ Арена).
Группа Кино выпустила новый клип на песню Троллейбус
27 декабря 2019, 17:33Культура
Группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Троллейбус"
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КультураГруппа "Кино"Игорь ТихомировЮрий КаспарянМузыкаНовости культурыАлександр ТитовВиктор Цой
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