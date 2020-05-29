Группа "Кино" выпустила клип на песню "Мама, мы все тяжело больны"

"Может показаться, что мы специально выбрали для релиза злободневную песню и даже сделали для нее какую-то зловещую графику. Но это, конечно, не так. Песни для видео были выбраны еще прошлой осенью, а сюжеты для графики придумывались в районе Нового года. Но, видимо, у группы "Кино" такая судьба — идеально попадать во время", — пояснил продюсер Александр Цой, сын Виктора Цоя и его жены Марианны.