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2020-05-29T12:39
https://ria.ru/20200529/1572169219.html
Сурайкин предложил установить памятники погибшим от COVID-19 врачам
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РИА Новости

Сурайкин предложил установить памятники погибшим от COVID-19 врачам

12:39 29.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает установить в Москве и других городах страны памятники врачам, погибшим в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба.
"В каждом крупном городе России есть погибшие от эпидемии медики, считаем необходимым увековечить их имена в названиях улиц, об этом должны подумать администрации соответствующих субъектов РФ, общественность регионов", - цитирует пресс-служба партии председателя ЦК Максима Сурайкина.
Также "Коммунисты России" просят начать работу над установкой в Москве и в других городах памятников всем российским медикам, погибшим в ходе эпидемии коронавируса.
"Хотя эпидемия коронавируса явно идет на спад, во многих городах России продолжают заболевать и, к сожалению, уходить из жизни медики, встречающиеся с вирусом на первой линии обороны, стремящиеся спасти жизни пациентов. Медицинские работники проявляют особое мужество в сложившейся ситуации, поскольку они обязаны ежедневно идти на риск, исполняя клятву Гиппократа. Они не могут самоизолироваться по домам", - отметил Сурайкин.
По его словам, необходимо сформировать худсовет, который определит композицию такого памятника, место его размещения, объявит конкурс.
"Было бы правильно, если бы у подножия памятника, когда он появится, были бы указаны имена всех медиков России, павших жертвой эпидемии", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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