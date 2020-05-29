Сурайкин предложил установить памятники погибшим от COVID-19 врачам

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Партия " Партия " Коммунисты России " предлагает установить в Москве и других городах страны памятники врачам, погибшим в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба.

"В каждом крупном городе России есть погибшие от эпидемии медики, считаем необходимым увековечить их имена в названиях улиц, об этом должны подумать администрации соответствующих субъектов РФ, общественность регионов", - цитирует пресс-служба партии председателя ЦК Максима Сурайкина.

Также "Коммунисты России" просят начать работу над установкой в Москве и в других городах памятников всем российским медикам, погибшим в ходе эпидемии коронавируса.

"Хотя эпидемия коронавируса явно идет на спад, во многих городах России продолжают заболевать и, к сожалению, уходить из жизни медики, встречающиеся с вирусом на первой линии обороны, стремящиеся спасти жизни пациентов. Медицинские работники проявляют особое мужество в сложившейся ситуации, поскольку они обязаны ежедневно идти на риск, исполняя клятву Гиппократа. Они не могут самоизолироваться по домам", - отметил Сурайкин.

По его словам, необходимо сформировать худсовет, который определит композицию такого памятника, место его размещения, объявит конкурс.

"Было бы правильно, если бы у подножия памятника, когда он появится, были бы указаны имена всех медиков России, павших жертвой эпидемии", - добавил он.