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2020-05-29T19:59
https://ria.ru/20200529/1572169108.html
В СК рассказали о семье девочки, убитой в Пензе
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РИА Новости
В СК рассказали о семье девочки, убитой в Пензе
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка, изнасилованная и убитая в Пензе, росла в многодетной семье, сообщило областное управление СК РФ.
2020-05-29T12:37
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=59524839&type=mp4
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В СК рассказали о семье девочки, убитой в Пензе

12:37 29.05.2020 (обновлено: 19:59 29.05.2020)
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Пензенской областиПодозреваемый в убийстве девочки в Пензе
Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе
© Фото : Следственное управление СК РФ по Пензенской области
Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка, изнасилованная и убитая в Пензе, росла в многодетной семье, сообщило областное управление СК РФ.
Днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая в лесополосе в Первомайском районе Пензы нашли ее тело с признаками насильственной смерти. По обвинению в изнасиловании и убийстве арестован 41-летний житель села Засечное Пензенского района, ранее судимый за убийство другого ребенка. На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного УМВД, задержанный признался, что задушил девочку якобы из-за оскорбления, после чего раздел ее и выбросил одежду. По данным СК, вину обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался.
"Руководитель следственного управления провел личный прием потерпевших - родителей погибшей 14-летней девочки… рассказал потерпевшим о мерах, принимаемых в ходе следствия, направленных как на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, так и на оказание им всесторонней помощи, поскольку в семье воспитываются еще двое детей. Первичной профсоюзной организацией следственного управления потерпевшим также оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПензаПроисшествия
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