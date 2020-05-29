В СК рассказали о семье девочки, убитой в Пензе

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка, изнасилованная и убитая в Пензе, росла в многодетной семье, сообщило областное управление СК РФ.
Днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая в лесополосе в Первомайском районе Пензы нашли ее тело с признаками насильственной смерти. По обвинению в изнасиловании и убийстве арестован 41-летний житель села Засечное Пензенского района, ранее судимый за убийство другого ребенка. На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного УМВД, задержанный признался, что задушил девочку якобы из-за оскорбления, после чего раздел ее и выбросил одежду. По данным СК, вину обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался.
"Руководитель следственного управления провел личный прием потерпевших - родителей погибшей 14-летней девочки… рассказал потерпевшим о мерах, принимаемых в ходе следствия, направленных как на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, так и на оказание им всесторонней помощи, поскольку в семье воспитываются еще двое детей. Первичной профсоюзной организацией следственного управления потерпевшим также оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.