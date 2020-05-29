В СК рассказали о семье девочки, убитой в Пензе

"Руководитель следственного управления провел личный прием потерпевших - родителей погибшей 14-летней девочки… рассказал потерпевшим о мерах, принимаемых в ходе следствия, направленных как на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, так и на оказание им всесторонней помощи, поскольку в семье воспитываются еще двое детей. Первичной профсоюзной организацией следственного управления потерпевшим также оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.