На Кубани годовалый ребенок умер от побоев

"По данным следствия, малолетний длительное время плакал, мешая им отдыхать. В связи с этим, мужчина нанес ему металлической кухонной толкушкой не менее двух ударов в область головы, а мать мальчика, нанесла ему не менее одного удара в область головы деревянной палкой. После этого ребенок перестал плакать и обвиняемые продолжили заниматься своими делами. Поздно ночью, обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, фигуранты вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть малолетнего мальчика, которая наступила в результате причиненных ему повреждений", - сообщает СУСК.