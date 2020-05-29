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2020-05-29T12:36
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На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
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РИА Новости

На Кубани годовалый ребенок умер от побоев

12:36 29.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Годовалый мальчик умер на Кубани от побоев, следствие обвиняет мать ребенка и её сожителя в том, что они нанесли малышу травмы, ставшие смертельными, за то, что тот мешал им отдыхать, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"В Отрадненском районе перед судом предстанут женщина и ее сожитель… Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому сыну женщины, повлекших его смерть... Матери ребенка также предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью сына", - отмечается в релизе.
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По информации следствия, 27-летняя женщина с малолетним сыном и её 19-летний сожитель временно проживали в станице Удобной. По версии СУСК, в марте этого года женщина находилась с малышом дома, ребенок упал с дивана и стал плакать, а женщина, чтобы его успокоить, ударила его ногой в голень, в результате чего мальчик получил перелом. Считается, что следующий и последний в жизни малыша инцидент с побоями произошел две недели спустя.
"По данным следствия, малолетний длительное время плакал, мешая им отдыхать. В связи с этим, мужчина нанес ему металлической кухонной толкушкой не менее двух ударов в область головы, а мать мальчика, нанесла ему не менее одного удара в область головы деревянной палкой. После этого ребенок перестал плакать и обвиняемые продолжили заниматься своими делами. Поздно ночью, обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, фигуранты вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть малолетнего мальчика, которая наступила в результате причиненных ему повреждений", - сообщает СУСК.
Медики вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что сожители не сообщили им, что били малыша, однако следователи установили причастность матери ребенка и ее сожителя к смерти мальчика. В настоящий момент обвиняемые находятся под стражей.
Сотрудник полиции
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