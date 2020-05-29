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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:34
https://ria.ru/20200529/1572168938.html
Самарский оперштаб рассказал об умерших пациентах с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277440_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ae3c3c24ec4da83bb141d0e85caa5b8c.jpg
РИА Новости

Самарский оперштаб рассказал об умерших пациентах с COVID-19

12:34 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Двое мужчин с коронавирусом в возрасте 62 и 64 лет скончались в Самарской области, у них были хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 20 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 232 человека с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
"Всего в регионе 20 человек скончались, в том числе двое мужчин - 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, и 64 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждено 48 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперштаба, у 45 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, в том числе у четверых приехавших из других регионов России, еще трое заразились от ранее заболевших.
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Всего в Самарской области выявлено 2485 случаев коронавируса, 892 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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