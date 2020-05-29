Самарский оперштаб рассказал об умерших пациентах с COVID-19

Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Двое мужчин с Двое мужчин с коронавирусом в возрасте 62 и 64 лет скончались в Самарской области , у них были хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 20 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 232 человека с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе 20 человек скончались, в том числе двое мужчин - 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, и 64 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждено 48 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперштаба, у 45 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, в том числе у четверых приехавших из других регионов России, еще трое заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области выявлено 2485 случаев коронавируса, 892 человека выздоровели.