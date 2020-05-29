В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 58 061

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Бельгии за последние 24 часа составило 212 человек, всего с начала вспышки в середине марта заразились 58 061 человек, постепенное замедление распространения заболевания продолжается, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.

По данным медиков, госпитализированы 27 пациентов (против 47 накануне), в реанимации находятся 187 (в четверг сообщалось о 208) человек. Выписались 109 выздоровевших.

За сутки скончались 42 человека с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с начала эпидемии зафиксировано 9 430 связанных с COVID-19 летальных исходов.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.