Москалькова намерена повысить профессионализм в институте омбудсменов

"Мы сегодня также получаем и претензии от людей, которые считают, что омбудсмен не смог им помочь, потому что не хватило или инструментария, или профессионализма. И это задача № 1 – поднять уровень профессионализма. Мы накопили сегодня огромный опыт защиты прав человека в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. У нас... создался совершенно новый инструментарий работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию в условиях пандемии. Мы должны все это обобщить, провести мониторинг и представить в виде аналитического материала", - сказала Москалькова.