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2020-05-29T13:21
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Москалькова намерена повысить профессионализм в институте омбудсменов
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РИА Новости

Москалькова намерена повысить профессионализм в институте омбудсменов

12:32 29.05.2020 (обновлено: 13:21 29.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Поднять уровень профессионализма уполномоченных в субъектах РФ и обобщить новый инструментарий работы с людьми в период пандемии, станет одной из главных задач на будущий год, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
"Мы сегодня также получаем и претензии от людей, которые считают, что омбудсмен не смог им помочь, потому что не хватило или инструментария, или профессионализма. И это задача № 1 – поднять уровень профессионализма. Мы накопили сегодня огромный опыт защиты прав человека в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. У нас... создался совершенно новый инструментарий работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию в условиях пандемии. Мы должны все это обобщить, провести мониторинг и представить в виде аналитического материала", - сказала Москалькова.
Кроме того, омбудсмен планирует в ближайшей перспективе создать цифровой профиль для коммуникации всех уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
03:35Распространение нового коронавируса
Москалькова: нужно предупреждать людей о рисках поездок во время эпидемий
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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Татьяна МоскальковаОбщество
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