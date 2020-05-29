Тысяча продуктовых наборов поступила в волонтерский центр Вологды

ВОЛОГДА, 29 мая – РИА Новости. Порядка одной тысячи продуктовых наборов поступило в волонтерские центры "Единой России" Вологодской области для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости спикер парламента региона – секретарь регионального отделения партии большинства Андрей Луценко.
Он добавил, что волонтёрские центры открыты с 26 марта в Вологде, Череповце и во всех муниципальных районах. За эти два месяца на телефон горячей линии поступило почти 14 тысяч звонков. Вологжане обращаются по юридическим вопросам, за моральной поддержкой, довольно много обращений по предоставлению продуктовых наборов. Луценко отметил, что на сегодняшний день уже исполнено около 90% заявок на доставку продуктовых наборов. Новая партия продуктов будет равномерно распределена между Вологдой и Череповцом. Таким образом, будут закрыты все текущие заявки по двум крупнейшим городам региона. В случае необходимости наборы также будут отправлены и в районы области.
"В апреле к акции по поддержке вологжан подключилось бизнес-сообщество: крупные предприятия, индивидуальные предприниматели, торговые сети. Сегодня нашим новым партнером стал "Севергазбанк", который приобрёл одну тысячу продуктовых наборов", - сказал Луценко.
Также он уточнил, что почти шесть тысяч звонков поступило в региональный волонтёрский центр, который находится в областной столице. Около половины из них – на доставку продуктов, лекарств и оказание различных услуг. Порядка тысячи звонков – это просьба о предоставлении продуктовых наборов многодетным и малоимущим семьям, которые в связи с карантинными мероприятиями оказались в сложной жизненной ситуации.
"Когда мы только открывали волонтерский центр "Единой России", в основном были заявки от пенсионеров и людей, которые находятся на самоизоляции, с просьбой доставить продукты из магазина или лекарства из аптеки. Впоследствии многие люди остались без работы, и оказались в сложной финансовой ситуации. Вначале мы обратились в вологодские торговые сети, где нам оперативно оказали поддержку. Но звонков становилось все больше и больше, и уже сами предприниматели стали выходить на нас с предложением помощи", - рассказал РИА Новости заместитель председателя заксобрания региона Роман Заварин.