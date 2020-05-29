Тысяча продуктовых наборов поступила в волонтерский центр Вологды

Также он уточнил, что почти шесть тысяч звонков поступило в региональный волонтёрский центр, который находится в областной столице. Около половины из них – на доставку продуктов, лекарств и оказание различных услуг. Порядка тысячи звонков – это просьба о предоставлении продуктовых наборов многодетным и малоимущим семьям, которые в связи с карантинными мероприятиями оказались в сложной жизненной ситуации.

"Когда мы только открывали волонтерский центр "Единой России", в основном были заявки от пенсионеров и людей, которые находятся на самоизоляции, с просьбой доставить продукты из магазина или лекарства из аптеки. Впоследствии многие люди остались без работы, и оказались в сложной финансовой ситуации. Вначале мы обратились в вологодские торговые сети, где нам оперативно оказали поддержку. Но звонков становилось все больше и больше, и уже сами предприниматели стали выходить на нас с предложением помощи", - рассказал РИА Новости заместитель председателя заксобрания региона Роман Заварин.