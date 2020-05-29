В Мурманской области продлили режим повышенной готовности

МУРМАНСК, 29 мая - РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение о сохранении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, сохранятся ограничения, связанные с въездом и выездом из населенных пунктов, сообщил губернатор Андрей Чибис на онлайн-брифинге в пятницу.
"Режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня. Мы до 15 июня сохраняем все ограничения, связанные с выездом и въездом в те населенные пункты, где они есть. Мы будем жестко контролировать обязательное соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - сказал Чибис.
Он отметил, что вахтовый поселок в Белокаменке перестал быть очагом заражения, более половины из тех, кто был инфицирован, на сегодня выздоровели. "Я рассчитываю, что в ближайший месяц, а может, и раньше, в Белокаменке не останется ни одного человека, который был бы инфицирован COVID. Мы движемся по пути поэтапного снятия карантина на этом объекте", - отметил губернатор.
Чибис также сообщил, что радикально увеличено количество тестирований. Дополнительные категории тестируются в превентивном порядке – с учетом этого фиксируется рост выявляемости COVID-19 в Мурманске, Североморске и Мончегорске. Глава региона отметил, что власти рассматривают корректировку процедуры возвращения в регион после отпусков – сокращение двухнедельного карантина.
По мнению главы регионального управления Роспотребнадзора Лены Лукичевой, жители региона несколько снизили бдительность и зачастую пренебрегают рекомендациями медиков. "Пошло широкое распространение в домашних очагах – люди стали поздно обращаться за медицинской помощью", - сказала Лукичева.
За последние сутки в регионе выявлено 60 случаев коронавирусной инфекции, только один заболевший – в Белокаменке, наибольший прирост – 37 человек за последние сутки – наблюдается в Мурманске, есть новые случаи в Апатитах, Североморске, Мончегорске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.