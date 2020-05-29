В Мурманской области продлили режим повышенной готовности

"Режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня. Мы до 15 июня сохраняем все ограничения, связанные с выездом и въездом в те населенные пункты, где они есть. Мы будем жестко контролировать обязательное соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - сказал Чибис.

Он отметил, что вахтовый поселок в Белокаменке перестал быть очагом заражения, более половины из тех, кто был инфицирован, на сегодня выздоровели. "Я рассчитываю, что в ближайший месяц, а может, и раньше, в Белокаменке не останется ни одного человека, который был бы инфицирован COVID. Мы движемся по пути поэтапного снятия карантина на этом объекте", - отметил губернатор.