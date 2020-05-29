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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:30
https://ria.ru/20200529/1572168657.html
В Мурманской области продлили режим повышенной готовности
https://cdn24.img.ria.ru/images/155354/35/1553543511_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_6e990f0842dc3caadbf1fa217d6dae4a.jpg
РИА Новости

В Мурманской области продлили режим повышенной готовности

12:30 29.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 29 мая - РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение о сохранении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, сохранятся ограничения, связанные с въездом и выездом из населенных пунктов, сообщил губернатор Андрей Чибис на онлайн-брифинге в пятницу.
"Режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня. Мы до 15 июня сохраняем все ограничения, связанные с выездом и въездом в те населенные пункты, где они есть. Мы будем жестко контролировать обязательное соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - сказал Чибис.
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Он отметил, что вахтовый поселок в Белокаменке перестал быть очагом заражения, более половины из тех, кто был инфицирован, на сегодня выздоровели. "Я рассчитываю, что в ближайший месяц, а может, и раньше, в Белокаменке не останется ни одного человека, который был бы инфицирован COVID. Мы движемся по пути поэтапного снятия карантина на этом объекте", - отметил губернатор.
Чибис также сообщил, что радикально увеличено количество тестирований. Дополнительные категории тестируются в превентивном порядке – с учетом этого фиксируется рост выявляемости COVID-19 в Мурманске, Североморске и Мончегорске. Глава региона отметил, что власти рассматривают корректировку процедуры возвращения в регион после отпусков – сокращение двухнедельного карантина.
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По мнению главы регионального управления Роспотребнадзора Лены Лукичевой, жители региона несколько снизили бдительность и зачастую пренебрегают рекомендациями медиков. "Пошло широкое распространение в домашних очагах – люди стали поздно обращаться за медицинской помощью", - сказала Лукичева.
За последние сутки в регионе выявлено 60 случаев коронавирусной инфекции, только один заболевший – в Белокаменке, наибольший прирост – 37 человек за последние сутки – наблюдается в Мурманске, есть новые случаи в Апатитах, Североморске, Мончегорске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ЧибисЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МурманскМончегорскМурманская областьОбщество
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