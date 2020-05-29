Власти Москвы не планируют повышать тарифы на велопрокат

"С 1 июня велопрокат и прокат самокатов заработают для всех – при этом для курьеров и волонтёров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как и в прошлом году. Уверен, что за время самоизоляции многие соскучились по активному образу жизни, поэтому в этом сезоне такой транспорт будет особенно популярен, а кто-то, возможно, даже совсем откажется от личного автомобиля и выберет велосипед или самокат. Так мы смогли бы дольше поддержать хорошую экологическую обстановку, которую сейчас наблюдаем", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.