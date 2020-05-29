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Власти Москвы не планируют повышать тарифы на велопрокат
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РИА Новости

Власти Москвы не планируют повышать тарифы на велопрокат

12:28 29.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВелопрокат в Москве
Велопрокат в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Велопрокат в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Тарифы на велопрокат повышаться не будут, а для курьеров и волонтёров прокат по-прежнему будет работать бесплатно, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"С 1 июня велопрокат и прокат самокатов заработают для всех – при этом для курьеров и волонтёров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как и в прошлом году. Уверен, что за время самоизоляции многие соскучились по активному образу жизни, поэтому в этом сезоне такой транспорт будет особенно популярен, а кто-то, возможно, даже совсем откажется от личного автомобиля и выберет велосипед или самокат. Так мы смогли бы дольше поддержать хорошую экологическую обстановку, которую сейчас наблюдаем", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Он добавил, что в этом сезоне москвичи смогут воспользоваться около 6 тысячами велосипедами на 629 станциях.
Также в распоряжении москвичей окажется более 2,6 тысячи электрических самокатов и в течение сезона их будет становиться больше.
"Главное условие – обязательно надевать перчатки или после завершения поездки обрабатывать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Также регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут операторы проката", - добавил заммэра.
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Ликсутов также напомнил, что для поездки на велосипеде и электрическом самокате, как и на любом другом транспорте, нужно иметь при себе цифровой пропуск.
Также в этом сезоне планируется запуск ещё двух операторов по прокату самокатов, тогда общее число самокатов вырастет до 6 тысяч, а общее число поездок – до 1 миллиона.
"Сервис проката самокатов впервые заработал весной 2018 года. За два сезона пользователи совершили более 540 тысяч поездок. Сегодня общий парк операторов составляет более 2,6 тысячи самокатов", - пояснил Ликсутов.
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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