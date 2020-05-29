В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Пациентов в тяжелом состоянии среди 70 человек, у которых за сутки в Липецкой области была подтверждена коронавирусная инфекция, нет, сообщил в пятницу РИА Новости представитель обладминистрации.
За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвержден у 70 человек. "Они все поступили удовлетворительные или в среднем состоянии", - сказал собеседник агентства.
Всего на территории региона выявлены 1976 случаев новой коронавирусной инфекции, 674 человека выздоровели. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.