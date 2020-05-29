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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:25
https://ria.ru/20200529/1572168337.html
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

12:26 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Пациентов в тяжелом состоянии среди 70 человек, у которых за сутки в Липецкой области была подтверждена коронавирусная инфекция, нет, сообщил в пятницу РИА Новости представитель обладминистрации.
За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвержден у 70 человек. "Они все поступили удовлетворительные или в среднем состоянии", - сказал собеседник агентства.
Всего на территории региона выявлены 1976 случаев новой коронавирусной инфекции, 674 человека выздоровели. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛипецкая областьОбщество
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