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2020-05-29T15:04
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В ГД хотят запретить пособия для не участвующих в жизни ребенка родителей
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РИА Новости

В ГД хотят запретить пособия для не участвующих в жизни ребенка родителей

12:24 29.05.2020 (обновлено: 15:04 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается запретить получать пособия на детей родителю, который не проживает с ребенком и не осуществляет уход за ним, сообщил депутат Госдумы Виталий Пашин.
Он пояснил, что сейчас участились ситуации, когда только один из супругов воспитывает ребенка, а второй пытается воспользоваться федеральными государственными выплатами. При этом в связи с развитием электронных сервисов по оказанию государственных услуг удостовериться, что именно они ухаживают за ребёнком, сложно. Большое количество обращений поступает в приёмные депутатов по данному вопросу, сообщил Пашин.
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"Нередки случаи, когда отдельно проживающий супруг, не состоявший в официальном разводе и не занимающийся уходом за ребенком, самостоятельно подает заявление через электронный сервис о выплате пособия на ребенка, указав свои банковские реквизиты. Своим законопроектом предлагаем ограничить возможность права получения пособия супругом, не проживающим с ребенком и не осуществляющим уход за ним", - написал Пашин на своей странице в Facebook.
При этом поправки также вносятся в закон "Об образовании" и предполагают вместе с тем разрешить выплачивать близким родственникам ребенка, а не только родителям и опекунам, в качестве материальной поддержки компенсацию платы за дошкольное образование. "В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (его) могут получать и иные родственники: отец, бабушка и так далее", - написал депутат.
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Кроме того, сообщил Пашин, уже несколько обращений поступило и по проблеме оформления разовой помощи в размере 10 тысяч рублей: когда ребенка воспитывает мать, а отец не платит денег и живёт отдельно, но на получение выплаты раньше её успел подать заявление через Госуслуги.
"Подготовили в правительство РФ письмо с просьбой внести изменение в постановление о выплате и предусмотреть механизм ограничений в пользу супруга, на чьих плечах лежит непосредственный уход за ребенком. Вполне возможно, что предлагаемые нами ограничения в федеральное законодательство будут применимы и для этой выплаты", - написал депутат.
Законопроект был внесен в Госдуму в пятницу депутатами Виталием Пашиным, Василиной Кулиевой и Андреем Андрейченко.
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