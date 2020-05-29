В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
Как пишет издание, судебный иск был подан в четверг в верховный суд в Нью-Йорке от лица четырех женщин (которым на данный момент 70, 43, 38 и 35 лет), чьи имена не называются. В нем содержатся ранее непредставленные обвинения. Согласно документам, женщины требуют компенсации со стороны Харви Вайнштейна. Также в иске упоминаются его брат Боб Вайнштейн, компании Miramax и Disney, которые, как утверждается, замалчивали и скрывали информацию.
"Поскольку сексуальное насилие над молодыми девушками и женщинами со стороны Харви Вайнштейна продолжалось десятилетиями и это стало труднее скрывать, число участников и тех, кто содействовал, продолжало расти", - говорится в иске.
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Один из случаев изнасилования, упомянутый в иске, касается произошедшего в 1994 году. Как утверждается, Вайнштейн заманил в свой гостиничный номер 17-летнюю девушку под видом деловой встречи, а затем изнасиловал ее. После этого продюсер пригрозил ей неудачами в ее карьере в кинематографе, а также нанесением физического вреда ей и ее семье.
Как пишет издание, в иске также говорится, что еще одну женщину он изнасиловал в гостинице в 1984 году во время Каннского кинофестиваля. Третья женщина заявила об изнасиловании в 2008 году. Четвертая сказала, что нападение на нее было совершено в 2013 году во время Венецианского кинофестиваля.
В марте верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.