В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

"Поскольку сексуальное насилие над молодыми девушками и женщинами со стороны Харви Вайнштейна продолжалось десятилетиями и это стало труднее скрывать, число участников и тех, кто содействовал, продолжало расти", - говорится в иске.

Один из случаев изнасилования, упомянутый в иске, касается произошедшего в 1994 году. Как утверждается, Вайнштейн заманил в свой гостиничный номер 17-летнюю девушку под видом деловой встречи, а затем изнасиловал ее. После этого продюсер пригрозил ей неудачами в ее карьере в кинематографе, а также нанесением физического вреда ей и ее семье.

Как пишет издание, в иске также говорится, что еще одну женщину он изнасиловал в гостинице в 1984 году во время Каннского кинофестиваля. Третья женщина заявила об изнасиловании в 2008 году. Четвертая сказала, что нападение на нее было совершено в 2013 году во время Венецианского кинофестиваля.