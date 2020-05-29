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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:23
https://ria.ru/20200529/1572168097.html
Инфекционист рассказал, когда можно не носить медицинские маски
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

Инфекционист рассказал, когда можно не носить медицинские маски

12:23 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Медицинские маски можно не носить, но только там, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Безусловно, там, где есть возможность, там, где люди так или иначе могут соблюдать социальную дистанцию, в некоторых случаях, безусловно, маски можно не носить",- сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Медицинские маски: инструкция по применению
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай МалышевКоронавирусыОбщество
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