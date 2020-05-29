Инфекционист рассказал, когда можно не носить медицинские маски

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Медицинские маски можно не носить, но только там, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Безусловно, там, где есть возможность, там, где люди так или иначе могут соблюдать социальную дистанцию, в некоторых случаях, безусловно, маски можно не носить",- сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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