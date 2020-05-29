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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:22
https://ria.ru/20200529/1572168036.html
В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило 1,5 тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071766_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_5bdab4654541e7a3c7dd010ab464a6b1.jpg
РИА Новости

В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило 1,5 тысячи

12:22 29.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк Медицинские работники
 Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекций в Тверской области превысило 1,5 тысячи человек, из них более 1 тысячи выздоровели, сообщает областное правительство.
За последние сутки в регионе подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1517 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 41 человек. Всего 1024 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Умерли в области 22 человека с подтвержденным коронавирусом, все они имели хронические заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗТверская областьОбщество
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