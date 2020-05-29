В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило 1,5 тысячи

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1517 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 41 человек. Всего 1024 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.