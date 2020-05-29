В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило 1,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекций в Тверской области превысило 1,5 тысячи человек, из них более 1 тысячи выздоровели, сообщает областное правительство.
За последние сутки в регионе подтвержден 41 новый случай коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1517 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 41 человек. Всего 1024 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Умерли в области 22 человека с подтвержденным коронавирусом, все они имели хронические заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.