Парапланерист снял на видео свое падение с полуторакилометровой высоты

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Во Во Франции два парапланериста столкнулись на высоте почти в полторы тысячи метров, сообщает Daily Mail

Инцидент произошел недалеко от озера Эгебелет в департаменте Савойя. Себастьян Ватье, которому 31 год, на протяжении пяти лет занимался мотопарапланеризмом и год — парапланеризмом.

Во время полета он столкнулся с другой парапланеристкой, в результате чего его стропы запутались и Ватье начал падать.

При падении параплан зацепился за деревья, так что Ватье повис. На десять минут он потерял сознание. При этом спортсмен считает, что в столкновении виноваты оба, так как не учли направление воздушных потоков.