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2020-05-29T12:52
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Парапланерист снял на видео свое падение с полуторакилометровой высоты
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РИА Новости

Парапланерист снял на видео свое падение с полуторакилометровой высоты

12:21 29.05.2020 (обновлено: 12:52 29.05.2020)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Во Франции два парапланериста столкнулись на высоте почти в полторы тысячи метров, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел недалеко от озера Эгебелет в департаменте Савойя. Себастьян Ватье, которому 31 год, на протяжении пяти лет занимался мотопарапланеризмом и год — парапланеризмом.
Во время полета он столкнулся с другой парапланеристкой, в результате чего его стропы запутались и Ватье начал падать.
При падении параплан зацепился за деревья, так что Ватье повис. На десять минут он потерял сознание. При этом спортсмен считает, что в столкновении виноваты оба, так как не учли направление воздушных потоков.
Никто не пострадал.
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