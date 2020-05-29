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"Почта России" займется доставкой лекарств
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РИА Новости

"Почта России" займется доставкой лекарств

12:45 29.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтделение Почты России
Отделение Почты России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Отделение Почты России. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Почта России" займется доставкой лекарств и других товаров аптечного ассортимента, в планах до конца года охватить более чем 9 тысяч аптек, говорится в сообщении почтового оператора.
"Почта России" планирует выстраивать партнерство с отраслевыми площадками-агрегаторами и профильными маркетплейсами, на которых аптеки формируют заказы у производителей товаров аптечного ассортимента. Такое взаимодействие позволит существенно расширить ассортимент аптечных пунктов, особенно в отдаленных населенных пунктах, ускорит движение необходимых лекарств от производителя и дистрибьютора до конечной точки, а также позволит экономить на логистике и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи на 25%", - уточняется в сообщении.
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На первом этапе доставка будет осуществляться до аптечного пункта. В перспективе компания прорабатывает функцию бесконтактной курьерской доставки лекарств от аптеки до конечного покупателя. "Почта" в партнерстве с площадками-агрегаторами и маркетплейсами будет отвечать за логистику и операции с товаром, включая доставку до аптеки, а платформенные решения обеспечат информационный обмен между аптеками, дистрибьюторами, фармкомпаниями и складами.
Проект будет реализован в три этапа. Первый этап – тестирование логистики до аптек по товарам, не требующим специальных условий хранения и транспортировки. "Уже сейчас осуществлена доставка медицинских изделий, санитарных и защитных средств с отгрузкой со склада производителей в 108 аптек в 38 населенных пунктах регионов Урала, Сибири и Северо-Западного федерального округа. Всего в данный этап планируется включить не более 200 аптечных пунктов", - пояснили в компании.
Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования, третий – развитие сервиса для аптек в области розничной логистики для доставки лекарств конечным покупателям.
"Почта" уже реализует ряд успешных логистических проектов – доставку медицинских изделий в аптеки и диагностические лаборатории. Также компания работает с клиническими лабораториями по доставке тестов для диагностирования диабета и тестов для выявления инфекционных заболеваний и доставляет парафармацевтику.
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