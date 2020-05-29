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2020-05-29T12:49
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ЦБ упростит доступ к данным о структурах собственности финорганизаций
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РИА Новости

ЦБ упростит доступ к данным о структурах собственности финорганизаций

12:49 29.05.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Банк России упростит доступ к информации о структурах собственности страховых, микрофинансовых и управляющих компаний, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Банк России упростит доступ потребителей финансовых услуг, инвесторов и общественности в целом к информации о структурах собственности финансовых организаций. Информация о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, будет в обязательном порядке раскрываться на официальном сайте Банка России", - сказано в сообщении.
Для этого ЦБ вносит изменение в порядок раскрытия информации о структуре собственности страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний. Документ вступает в силу с 9 июня 2020 года. Страховые, микрофинансовые и управляющие компании должны начать представлять в ЦБ информацию о своей структуре собственности для ее размещения на официальном сайте Банка России при соответствующих изменениях. Если таких изменений не будет, им дается 180 дней для того, чтобы разместить на официальном сайте ЦБ информацию о структуре собственности.
В результате порядок раскрытия для этих финансовых организаций будет таким же, как для кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов, которые уже размещают на сайте ЦБ информацию о структуре собственности. Финансовая организация вместо раскрытия информации на своем официальном сайте может ограничиться ссылкой на сайт ЦБ. Этот порядок не отменяет право финансовых организаций размещать такую информацию на своем сайте.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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