ЦБ упростит доступ к данным о структурах собственности финорганизаций

"Банк России упростит доступ потребителей финансовых услуг, инвесторов и общественности в целом к информации о структурах собственности финансовых организаций. Информация о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, будет в обязательном порядке раскрываться на официальном сайте Банка России", - сказано в сообщении.

Для этого ЦБ вносит изменение в порядок раскрытия информации о структуре собственности страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний. Документ вступает в силу с 9 июня 2020 года. Страховые, микрофинансовые и управляющие компании должны начать представлять в ЦБ информацию о своей структуре собственности для ее размещения на официальном сайте Банка России при соответствующих изменениях. Если таких изменений не будет, им дается 180 дней для того, чтобы разместить на официальном сайте ЦБ информацию о структуре собственности.