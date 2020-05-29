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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:16
https://ria.ru/20200529/1572167390.html
Эксперт заявил, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572167178_0:110:2545:1542_1036x0_80_0_0_9b5959da12c81146d576d5210ab5b1ab.jpg
РИА Новости

Эксперт заявил, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19

12:16 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВедущий научный сотрудник ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения РФ Николай Малышев
Ведущий научный сотрудник ФГБУ Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Николай Малышев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в России уже пройден, ситуация относительно спокойная, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Да, пик мы прошли, но по сути дела пика ведь не было", - сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Он отметил, что власти в России работали на опережение, создавали запас коек для больных, чтобы не было высоких показателей по заболеваемости и смертности.
По словам Малышева, в настоящее время ситуация в России с коронавирусом уже относительно спокойная, есть значительный запас инфекционных коек. "Мы с честью вышли из этой ситуации", - отметил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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