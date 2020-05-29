Эксперт заявил, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в России уже пройден, ситуация относительно спокойная, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Пик заболеваемости коронавирусом в России уже пройден, ситуация относительно спокойная, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев

"Да, пик мы прошли, но по сути дела пика ведь не было", - сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что власти в России работали на опережение, создавали запас коек для больных, чтобы не было высоких показателей по заболеваемости и смертности.

По словам Малышева, в настоящее время ситуация в России с коронавирусом уже относительно спокойная, есть значительный запас инфекционных коек. "Мы с честью вышли из этой ситуации", - отметил он.