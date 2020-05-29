Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса превысило 500

Во Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 59 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 2554 случая заболевания. По данным на четверг, в регионе выздоровели 486 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, умерли 18 человек.