Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса превысило 500

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до 20, выздоровели более 500 человек, сообщила администрация региона.
Во Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 59 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 2554 случая заболевания. По данным на четверг, в регионе выздоровели 486 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, умерли 18 человек.
"Выздоровели в регионе 567 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 28 мая – 81 человек. За период наблюдения в области отмечено 20 летальных случаев", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.