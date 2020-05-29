На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальян

Один из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. C 1 июня в Турции официально открываются парки, кафе, рестораны, бассейны и пляжи, но работать они будут по новым правилам, C 1 июня в Турции официально открываются парки, кафе, рестораны, бассейны и пляжи, но работать они будут по новым правилам, сообщает TourDom.ru.

Самый большой пляж Антальи в районе Коньяалты протяженностью более шести километров начали обустраивать во время четырехдневного комендантского часа, завершившегося 27 мая.

Лежаки установят исходя из девяти квадратных метров на одну семью. После каждого туриста их продезинфицируют, при этом место должно оставаться свободным не менее 20 минут. Загорать на своих полотенцах и где захочется отдыхающим запретят.

Курить на пляже теперь нельзя. Нововведение обусловлено в частности тем, что подбирая окурки, уборщикам пришлось бы их трогать, а это дополнительный риск. Правда, под запрет попали и кальяны.

Информации о том, какие виды водного спорта будут доступны, еще нет. Пока возобновлены только морские прогулки.