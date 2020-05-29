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Туризм
2020-05-29T12:21
https://ria.ru/20200529/1572167349.html
На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальян
https://cdn25.img.ria.ru/images/155625/88/1556258882_0:462:2730:1998_1036x0_80_0_0_03b6aad4ae3be75cf4f94611926b1a05.jpg
РИА Новости

На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальян

12:21 29.05.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаОдин из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. C 1 июня в Турции официально открываются парки, кафе, рестораны, бассейны и пляжи, но работать они будут по новым правилам, сообщает TourDom.ru.
Самый большой пляж Антальи в районе Коньяалты протяженностью более шести километров начали обустраивать во время четырехдневного комендантского часа, завершившегося 27 мая.
Лежаки установят исходя из девяти квадратных метров на одну семью. После каждого туриста их продезинфицируют, при этом место должно оставаться свободным не менее 20 минут. Загорать на своих полотенцах и где захочется отдыхающим запретят.
Курить на пляже теперь нельзя. Нововведение обусловлено в частности тем, что подбирая окурки, уборщикам пришлось бы их трогать, а это дополнительный риск. Правда, под запрет попали и кальяны.
Информации о том, какие виды водного спорта будут доступны, еще нет. Пока возобновлены только морские прогулки.
Отели Турции, прошедшие антикоронавирусную сертификацию, могут открываться с июня, но решение остается за собственниками. Международные рейсы будут возобновляться поэтапно. Согласно ранее опубликованному графику, 15 июля страна готова принять рейсы из России.
Тель-Авив
20 мая, 08:00Туризм
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