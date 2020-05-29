В Омске супругов могут лишить прав на пятерых детей после избиения дочери

Ранее на Первом канале в эфире телепрограммы "На самом деле" показали сюжет об избиении родителями трехлетней дочери из Омска. В программе также прозвучали данные о том, что родители девочки не ухаживали за пожилой родственницей и отбирали у нее деньги. Следователи возбудили уголовное дело по трём статьям в отношении супругов, также стало известно, что семья, где растут пять детей, признана неблагополучной и с февраля 2018 года состоит на профилактическом учете, отец детей пять раз судим.