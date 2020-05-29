В Омске супругов могут лишить прав на пятерых детей после избиения дочери

ОМСК, 29 мая – РИА Новости. Органы опеки Омской области через суд будут требовать лишения родительских прав родителей пятерых детей из Омска после избиения трёхлетней дочери, сообщается в пятницу на сайте областной прокуратуры.
Ранее на Первом канале в эфире телепрограммы "На самом деле" показали сюжет об избиении родителями трехлетней дочери из Омска. В программе также прозвучали данные о том, что родители девочки не ухаживали за пожилой родственницей и отбирали у нее деньги. Следователи возбудили уголовное дело по трём статьям в отношении супругов, также стало известно, что семья, где растут пять детей, признана неблагополучной и с февраля 2018 года состоит на профилактическом учете, отец детей пять раз судим.
"Органами опеки принято решение об обращении в суд с иском о лишении родителей родительских прав в отношении всех детей… Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных должностных лиц органов системы профилактики", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что профилактическая работа социальных служб с семьей "зачастую сводилась к формальным требованиям", не принимались меры по защите прав несовершеннолетних, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем у детей.
В прокуратуре добавили, что всех детей из семьи забрали и поместили в соцучреждения. Возбуждено уголовное дело по трём статьям за истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнение родителем обязанностей по воспитанию детей.
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