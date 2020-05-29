ОНФ 1 июня проведет в общественном транспорте акцию "Дети говорят!"

"От Калининграда до Камчатки в общественном городском транспорте, метро, аэропортах на миллионную аудиторию через громкоговорители прозвучат голоса детей, которые будут рассуждать о вечных ценностях, связанных с семьей и детством, дружбой и добром, любовью к маме и папе", - говорится в сообщении.

В акции принимают участие дети от 3 до 12 лет: это победители и финалисты шоу "Голос. Дети", маленькая модель Анастасия Князева, дети с особенностями развития, а также дети известных российских артистов. Такие акции помогут людям быть добрее, отметила руководитель департамента развития общественных инициатив исполкома ОНФ Елена Мильто.

"Пассажиры отвлекутся от обыденных мыслей, улыбнутся, покрепче возьмут своих детей за руку, обнимутся. Наша акция нацелена на то, чтобы мы все относились друг к другу с большой теплотой и всегда помнили о главном – о семье", - рассказала она.