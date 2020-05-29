В Красноярском крае девяностолетняя пациентка вылечилась от коронавируса

В ведомстве сообщили, что женщина попала в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Тест на COVID-19 оказался положительным.

"Всего в инфекционном госпитале краевой больницы Евдокия Ильинична пробыла 17 дней, и теперь 90-летняя уже находится дома. К счастью, в истории с этой необычной пациенткой болезнь протекала без осложнений в средней форме тяжести. Пока Евдокия Ильинична - самая взрослая пациентка, которая побывала в госпитале и излечилась от коронавируса", - говорится в сообщении.