В Красноярском крае девяностолетняя пациентка вылечилась от коронавируса

КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Самая пожилая пациентка красноярского инфекционного госпиталя краевой больницы вылечилась от коронавируса в возрасте 90 лет, сообщает пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве сообщили, что женщина попала в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Тест на COVID-19 оказался положительным.
"Всего в инфекционном госпитале краевой больницы Евдокия Ильинична пробыла 17 дней, и теперь 90-летняя уже находится дома. К счастью, в истории с этой необычной пациенткой болезнь протекала без осложнений в средней форме тяжести. Пока Евдокия Ильинична - самая взрослая пациентка, которая побывала в госпитале и излечилась от коронавируса", - говорится в сообщении.
По последним данным регионального главка Роспотребнадзора, в Красноярском крае зарегистрировано 3985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях, в том числе за последние сутки зарегистрировано 138 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.