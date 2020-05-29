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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:11
https://ria.ru/20200529/1572166953.html
В Красноярском крае девяностолетняя пациентка вылечилась от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае девяностолетняя пациентка вылечилась от коронавируса

12:11 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Самая пожилая пациентка красноярского инфекционного госпиталя краевой больницы вылечилась от коронавируса в возрасте 90 лет, сообщает пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве сообщили, что женщина попала в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Тест на COVID-19 оказался положительным.
"Всего в инфекционном госпитале краевой больницы Евдокия Ильинична пробыла 17 дней, и теперь 90-летняя уже находится дома. К счастью, в истории с этой необычной пациенткой болезнь протекала без осложнений в средней форме тяжести. Пока Евдокия Ильинична - самая взрослая пациентка, которая побывала в госпитале и излечилась от коронавируса", - говорится в сообщении.
По последним данным регионального главка Роспотребнадзора, в Красноярском крае зарегистрировано 3985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях, в том числе за последние сутки зарегистрировано 138 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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